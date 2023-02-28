Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Костромин Валентин Викторович
Костромин Валентин Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
18.11.1963
Пол
Мужской
Отец
Костромин Виктор Григорьевич
1943 г.р.
Мать
Костромина (Боярчикова) Галина Егоровна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1963
Отец:
Костромин Виктор Григорьевич
Мать:
Костромина Галина Егоровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия