Родионов Сергей Евсеевич
мужской, родился 1786, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умер 1820, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
ОтецРодионов Евсей Родионович1746 г.р.
МатьРодионова Наталья Акинфиевна1757 г.р.
Супруги
Родионова Артемьева Анна АбрамовнаМежду 1784 и 1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
14.01.1804
Смерть
1820
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область