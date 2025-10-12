Родионов Сергей Евсеевич 1786 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионов Сергей Евсеевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1786, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умер 1820, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Отец
Родионов Евсей Родионович1746 г.р.
Мать
Родионова Наталья Акинфиевна1757 г.р.
Супруги
Родионова Артемьева Анна АбрамовнаМежду 1784 и 1791 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Родионов Евсей Родионович

Мать: Родионова Наталья Акинфиевна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
14.01.1804

Жена: Родионова Артемьева Анна Абрамовна

Смерть
1820
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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