Семёнова Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1984
Дочь: Семёнова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Семёнов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Николай Федорович