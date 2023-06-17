Семёнова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1984

Дочь: Семёнова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Семёнов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Николай Федорович