Чураков Александр Владимирович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧураков Александр Владимирович

Чураков Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Валентина Афанасьевна

Рождение ребёнка
25.09.1951

Дочь: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Чуракова Валентина Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.04.1953

Дочь: Чуракова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чуракова Валентина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.