Чураков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1951
Дочь: Иванова (Чуракова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Чуракова Валентина Афанасьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.04.1953
Дочь: Чуракова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чуракова Валентина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно