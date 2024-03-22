Ямщикова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ямщиков Григорий Петрович

Мать: Ямщикова Пелагея Петровна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламатова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Саламатов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Николай

Смерть
Неизвестно
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