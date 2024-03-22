Ямщикова Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламатова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Саламатов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламатов Николай
Смерть
Неизвестно