Зюзин Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1984
Дочь: Еликонида Васильевна
Мать ребёнка: Прокуророва Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно