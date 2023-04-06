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Зюзин Василий Александрович

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Место рождения

Игначево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Игначево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зюзин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Игначево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Зюзин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Игначево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1984

Дочь: Еликонида Васильевна

Мать ребёнка: Прокуророва Мария Алексеевна

Игначево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокуророва Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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