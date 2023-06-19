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Меньшагин Дмитрий (второй Александр) Александрович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1893 ст.

Отец: Меньшагин Александр второй Яковлевич

Мать: Меньшагина Феврония Вавиловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Меньшагин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Меньшагина Анна Васильевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1924

Сын: Меньшагин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Меньшагина Анна Васильевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшагина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно