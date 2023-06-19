Меньшагин Дмитрий (второй Александр) Александрович
Место рождения
Дата рождения09.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1893 ст.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Меньшагин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Меньшагина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Меньшагин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Меньшагина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно