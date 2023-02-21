Олесова Рада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олесова Рада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Дочь: Олесова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Олесов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
2009

Сын: Олесов Тимур Сергеевич

Отец ребёнка: Олесов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олесова Алиса Сергеевна

Отец ребёнка: Олесов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олесов Сергей Николаевич

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