Анисья Антониева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1814 г.р.

Мать

С 1814 по 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858

Отец: Антон Логинов

Мать: Аксинья Иванова

Смерть
Неизвестно
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