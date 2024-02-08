Виноградов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970

Отец: не указан

Мать: Виноградова Надежда Георгиевна

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