Рожков Алексей Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рожков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1909
Мать ребёнка: Рожкова Елена
Рождение ребёнка
1917
Сын: Рожков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Рожкова Елена
с.Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Рожкова Елена
с. Молоково, Калининская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожкова Елена
Смерть
Неизвестно