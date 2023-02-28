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Рожков Алексей Егорович

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Место рождения

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рожков Егор

Мать: не указана

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Сын: Рожков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена

Молоково, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Рожков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Рожкова Елена

с.Молоково, Калининская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Рожкова Елена

с. Молоково, Калининская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожкова Елена

Смерть
Неизвестно
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