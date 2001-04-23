(Шиловская) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шиловская) Анна Филипповна

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Место рождения

починок Поникшонский

Дата рождения

14.07.1924

Дата смерти

23.04.2001

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924

Отец: Шиловский Филипп Степанович

Мать: Шиловская Мария Савельевна

починок Поникшонский
Рождение ребёнка
22.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.04.2001
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: онкология
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