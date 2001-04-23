(Шиловская) Анна Филипповна
Место рожденияпочинок Поникшонский
Дата рождения14.07.1924
Дата смерти23.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1924
починок Поникшонский
Рождение ребёнка
22.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.04.2001
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: онкология