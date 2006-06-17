Шмаков Даниил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Даниил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2006

Отец: не указан

Мать: Шмакова Надежда Юрьевна

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