Ивженко Артем Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивженко Артем Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.2002

Отец: Ивженко Дмитрий

Мать: Снежана Романовна

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