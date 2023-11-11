Алмин Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Отец: Алмин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.06.1975
Сын: Алмин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1979
Сын: Алмин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1985
Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна