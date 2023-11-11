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Алмин Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Алмин Сергей Дмитриевич

Мать: Алмина Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
14.06.1975

Сын: Алмин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
13.03.1979

Сын: Алмин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.09.1985

Сын: Алмин Антон Анатольевич

Мать ребёнка: Алмина Галина Ивановна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
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