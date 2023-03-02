Козлова Kozlova (Козлова Kozlova) Елена Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Kozlova (Козлова Kozlova) Елена Флегонтовна

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Место рождения

оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России

Дата рождения

21.05.1882

Дата смерти

23.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882

Отец: Козлов (козлов) Флегонт Семенович

Мать: Козлова Ирина Васильевна

оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
Крещение
23.05.1882
оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок, Семеона-Аниенская церквь
Бракосочетание
18.04.1903

Муж: Прахт Pracht Фридрих Georg

Оренбургская Епархия Верхнеуральский уезд Кизильской станицы Скиено-Аниенская церквь
Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Прахт Pracht Георгий Georg

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) по метрическим книгам Оренбургской духовной консистории Александро-Невской церкви Заречной слободки г.Троицка и набрела на такую вот запись: о рожд... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905

Дочь: Прахт Pracht Мария Maria

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Рождение ребёнка
28.11.1906

Сын: Прахт Pracht Николай

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Рождение ребёнка
1908

Сын: Прахт Pracht Павел Paul

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Рождение ребёнка
1910

Сын: Прахт Pracht Александр Alexander

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прахт Pracht Зоя Zoja

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Рождение ребёнка
28.01.1913

Сын: Прахт Pracht Леонид Leonid

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Котенино, Варненский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: Галахова Валентина

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Катенинский приход
Рождение ребёнка
27.10.1917

Сын: Прахт Михаил

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Прахт Антонина

Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg

Смерть
23.04.1973
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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