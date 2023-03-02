Козлова Kozlova (Козлова Kozlova) Елена Флегонтовна
Место рожденияоренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
Дата рождения21.05.1882
Дата смерти23.04.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1882
оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
Крещение
23.05.1882
оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок, Семеона-Аниенская церквь
Бракосочетание
18.04.1903
Оренбургская Епархия Верхнеуральский уезд Кизильской станицы Скиено-Аниенская церквь
Рождение ребёнка
24.01.1904
Сын: Прахт Pracht Георгий Georg
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Государственном архиве Челябинской области (ОГАЧО) по метрическим книгам Оренбургской духовной консистории Александро-Невской церкви Заречной слободки г.Троицка и набрела на такую вот запись: о рожд... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1905
Дочь: Прахт Pracht Мария Maria
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
28.11.1906
Сын: Прахт Pracht Николай
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
1910
Сын: Прахт Pracht Александр Alexander
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прахт Pracht Зоя Zoja
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
28.01.1913
Сын: Прахт Pracht Леонид Leonid
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Котенино, Варненский район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: Галахова Валентина
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Катенинский приход
Рождение ребёнка
27.10.1917
Сын: Прахт Михаил
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Прахт Антонина
Отец ребёнка: Прахт Pracht Фридрих Georg
Смерть
23.04.1973
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область