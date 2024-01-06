Фетисова Елизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова Елизавета Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Фетисов Евгений Егорович

Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1937

Дочь: Полякова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Фетисов Валерий Егорович

Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Шерстнева Нина Егоровна

Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Егор Максимович

Смерть
1978
Мытищи, Мытищи, Московская область
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