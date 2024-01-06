Фетисова Елизавета Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1936
Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович
Рождение ребёнка
06.11.1937
Дочь: Полякова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Шерстнева Нина Егоровна
Отец ребёнка: Фетисов Егор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978