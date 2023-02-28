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Герасимов Лев Николаевич

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Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.11.1920

Дата смерти

23.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920

Отец: Герасимов Николай Алексеевич

Мать: Герасимова Зоя Дмитриевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Образование
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Закончил вечерний электро-вакуумный техникум
Военная служба
Неизвестно
учился в пединституте, в июле 1941ушел в армию добровольцем, ст.лейтенант ГБ. Орден Красной Звезды.Работал военным цензором.Хотел остаться в армии, но по семейным обстоятельствам был вынужден демобил... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
работал инженером на заводах САМ и «Теплоприбор» в Рязани
Смерть
23.02.1977
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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