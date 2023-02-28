Герасимов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1920
Дата смерти23.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1920
Образование
Неизвестно
Закончил вечерний электро-вакуумный техникум
Военная служба
Неизвестно
учился в пединституте, в июле 1941ушел в армию добровольцем, ст.лейтенант ГБ. Орден Красной Звезды.Работал военным цензором.Хотел остаться в армии, но по семейным обстоятельствам был вынужден демобил... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
работал инженером на заводах САМ и «Теплоприбор» в Рязани
Смерть
23.02.1977
Причина смерти: Сердечный приступ