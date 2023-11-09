Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1990 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965

Отец: Виктор

Мать: Мария

Рождение ребёнка
20.04.1990

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Игорь

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