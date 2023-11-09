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Галина
Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.04.1965
Пол
Женский
Отец
Виктор
Мать
Мария
Дети
Виталий
1990 г.р.
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1965
Отец:
Виктор
Мать:
Мария
Рождение ребёнка
20.04.1990
Сын:
Виталий
Отец ребёнка:
Игорь
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