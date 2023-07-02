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Белкина Любовь Николаевна
Белкина Любовь Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.11.1955
Пол
Женский
Отец
Белкин Николай Осипович
1916 г.р.
Мать
Белкина (Аксёнова) Александра Андрияновна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1955
Отец:
Белкин Николай Осипович
Мать:
Белкина Александра Андрияновна
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