Карелина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Евдокия

Отец ребёнка: Карелин Апполон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карелин Максим

Отец ребёнка: Карелин Апполон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Федосья

Отец ребёнка: Карелин Апполон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карелина) Анна

Отец ребёнка: Карелин Апполон

Рождение ребёнка
12.10.1896

Сын: Карелин Яков

Отец ребёнка: Карелин Апполон

Смерть
Неизвестно

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