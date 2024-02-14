Карелина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Евдокия
Отец ребёнка: Карелин Апполон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карелин Максим
Отец ребёнка: Карелин Апполон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Федосья
Отец ребёнка: Карелин Апполон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карелина) Анна
Отец ребёнка: Карелин Апполон
Рождение ребёнка
12.10.1896
Сын: Карелин Яков
Отец ребёнка: Карелин Апполон
Смерть
Неизвестно