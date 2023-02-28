Воробьев Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.07.1915
Дата смерти1966
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915
Рождение ребёнка
29.11.1944
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1951
Дочь: Лобанова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Петровна
Военная награда
08.06.1967
Орден Красной Звезды
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966