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Воробьев Иван Ефимович

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Место рождения

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.07.1915

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1915

Отец: Воробьев Ефим Антонович

Мать: Воробьева Елена Николаевна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.11.1944

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Петровна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.12.1951

Дочь: Лобанова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Воробьева Елизавета Петровна

Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Военная награда
08.06.1967
Орден Красной Звезды
Место жительства
Неизвестно
Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Елизавета Петровна

Смерть
1966
Ивашево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
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