Никитин Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Михаил Степанович

Никитин Михаил Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Никитин Степан Иванович

Мать: не указана

Смерть
2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close