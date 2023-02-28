Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Муж: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
12.05.1873 ст.
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1880 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно