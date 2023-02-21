(Образцова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Образцова) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

После 1933 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Образцов Анатолий

Мать: Любовь

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