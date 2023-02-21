Ларюшин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.?
Отец: Ларюшин Павел Георгиевич
Мать: Ларюшина Фекла
Рождение ребёнка
29.10.1964
Дочь: Петличенко Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Ларюшина Тамара Анатольевна
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.10.?
Сын: Ларюшин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ларюшина Тамара Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно