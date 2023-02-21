Ларюшин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарюшин Николай Павлович

Ларюшин Николай Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.?

Отец: Ларюшин Павел Георгиевич

Мать: Ларюшина Фекла

Рождение ребёнка
29.10.1964

Дочь: Петличенко Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Ларюшина Тамара Анатольевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.10.?

Сын: Ларюшин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ларюшина Тамара Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларюшина Тамара Анатольевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close