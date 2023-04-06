Козырева (Кабардина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Кабардина) Татьяна

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Место рождения

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1912

Дата смерти

04.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1930 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1930

Дочь: Цыбина Пелагея

Отец ребёнка: Козырев Дмитрий

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1937

Сын: Козырев Александр

Отец ребёнка: Козырев Дмитрий

Благодарное, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1942

Сын: Козырев Валерий Дмитриевич

Отец ребёнка: Козырев Дмитрий

Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козырев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Дмитрий

Смерть
04.11.1992
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