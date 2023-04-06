Козырева (Кабардина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения05.08.1912
Дата смерти04.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1930
Дочь: Цыбина Пелагея
Отец ребёнка: Козырев Дмитрий
Рождение ребёнка
05.03.1937
Сын: Козырев Александр
Отец ребёнка: Козырев Дмитрий
Рождение ребёнка
08.03.1942
Сын: Козырев Валерий Дмитриевич
Отец ребёнка: Козырев Дмитрий
Чарджоу, Туркменистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козырев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козырев Дмитрий
Смерть
04.11.1992