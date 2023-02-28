Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Григорьевна

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Место рождения

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Григорий Гавриилович

Мать: Феодора Ивановна

Пирожково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Тит Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федотович

Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1765
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