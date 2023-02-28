Ефимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Григорий Гавриилович
Мать: Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Тит Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1765