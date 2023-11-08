Gorecka (Konarska) ANNA c.Andrzeja ~~ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gorecka (Konarska) ANNA c.Andrzeja ~~

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1490

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1480 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1490

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1510

Дочь: Jadwiga c.Stanisława ~~

Отец ребёнка: Gorecki Stanisław

Рождение ребёнка
Около 1510

Дочь: Domaradzka Elżbieta c.Stanisława

Отец ребёнка: Gorecki Stanisław

Рождение ребёнка
Около 1510

Дочь: Szczurska BARBARA c.Stanisława ~~

Отец ребёнка: Gorecki Stanisław

Рождение ребёнка
Около 1520

Дочь: Łaszczyńska Synocha

Отец ребёнка: Gorecki Stanisław

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gorecki Stanisław

Смерть
Неизвестно
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