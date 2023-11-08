Gorecka (Konarska) ANNA c.Andrzeja ~~
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1490
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1510
Дочь: Jadwiga c.Stanisława ~~
Отец ребёнка: Gorecki Stanisław
Рождение ребёнка
Около 1510
Дочь: Domaradzka Elżbieta c.Stanisława
Отец ребёнка: Gorecki Stanisław
Рождение ребёнка
Около 1510
Дочь: Szczurska BARBARA c.Stanisława ~~
Отец ребёнка: Gorecki Stanisław
Рождение ребёнка
Около 1520
Дочь: Łaszczyńska Synocha
Отец ребёнка: Gorecki Stanisław
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gorecki Stanisław
Смерть
Неизвестно