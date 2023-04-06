Федякова Фекла Симеонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1910
Сын: Федяков Алексей Прокопьев
Отец ребёнка: Федяков Прокопий Василиев
ГАСО ф6 о17 6-8 марта 1910 Алексий Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная жена его Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: сын их Иоанн и сноха Мария Евсигнеева Федя... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1912
Отец ребёнка: Федяков Прокопий Василиев
ГАСО ф6 о17 20-21 сентября 1912г Михаил Родители: Сокольского села крестьянин Прокопий Василиев Федяков и законная его жена Фекла Симеонова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Прокопий Василиев
Смерть
Неизвестно