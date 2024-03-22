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Фалелеев Михаил Кириллов

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1716 ст.

Дата смерти

1752 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1694 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716 ст.

Отец: Фалелеев Кирилл Давыдов

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Фалелеев Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Февронья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Фалелеев Василий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Фалелеев Филипп Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
1752 ст.
Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
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