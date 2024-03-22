Фалелеев Михаил Кириллов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1716 ст.
Дата смерти1752 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1716 ст.
Отец: Фалелеев Кирилл Давыдов
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Сын: Фалелеев Афанасий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Февронья Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Фалелеев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Смерть
1752 ст.