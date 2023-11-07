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Костин Роман Растямович
Костин Роман Растямович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.1985
Пол
Мужской
Отец
Костин Растям Фяридович
1962 г.р.
Мать
Костина Татьяна Владимировна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1985
Отец:
Костин Растям Фяридович
Мать:
Костина Татьяна Владимировна
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