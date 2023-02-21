Кузовлев Михаил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кузовлев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1880
Сын: Кузовлев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ирина Михайлова
Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайлова
Смерть
Неизвестно