Кузовлев Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовлев Михаил Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кузовлев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Кузовлев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Михайлова

Клекотки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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