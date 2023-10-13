Корнейчук (Корниюк) Илья Михайлович
Место рождениясело Буков, Луцкий район, Волынская область
Дата рождения15.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916
Отец: Корниюк Михаил Моисеевич
Мать: Корниюк Ксения
село Буков, Луцкий район, Волынская область
Рождение ребёнка
11.05.1956
Сын: Корнейчук Константин Ильич
Мать ребёнка: Корнейчук Ульяна
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно