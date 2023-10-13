Корнейчук (Корниюк) Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнейчук (Корниюк) Илья Михайлович

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Место рождения

село Буков, Луцкий район, Волынская область

Дата рождения

15.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1916

Отец: Корниюк Михаил Моисеевич

Мать: Корниюк Ксения

село Буков, Луцкий район, Волынская область
Рождение ребёнка
11.05.1956

Сын: Корнейчук Константин Ильич

Мать ребёнка: Корнейчук Ульяна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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