Никифорова Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1816 и 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1815 и 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1839

Дочь: Мелания Ильинична

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Никифоров Василий Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Никифоров Георгий Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Сын: Никифоров Егор Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856

Сын: Никифоров Василий Ильич

Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Илья Яковлевич

Смерть
Неизвестно