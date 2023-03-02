Никифорова Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1816 и 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1817
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1839
Дочь: Мелания Ильинична
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Сын: Никифоров Егор Ильич
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1856
Отец ребёнка: Никифоров Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно