Леонтьев Юрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Юрий Леонидович

Леонтьев Юрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958

Отец: Леонтьев Леонид Александрович

Мать: Леонтьева Екатерина Ивановна