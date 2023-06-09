Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Леонтьев Юрий Леонидович
Леонтьев Юрий Леонидович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1958
Пол
Мужской
Отец
Леонтьев Леонид Александрович
1931 г.р.
Мать
Леонтьева Екатерина Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1958
Отец:
Леонтьев Леонид Александрович
Мать:
Леонтьева Екатерина Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь