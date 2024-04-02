Волкова (Купцова) Галина
Место рожденияГрибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Дата рождения10.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Отец: Купцов Сергей
Мать: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай
Отец ребёнка: Волков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Иван
Смерть
Неизвестно
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость