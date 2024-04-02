Волкова (Купцова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Купцова) Галина

Место рождения

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: Купцов Сергей

Мать: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай

Отец ребёнка: Волков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван

Смерть
Неизвестно
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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