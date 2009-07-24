Максюта (Ускова) Ирина (Арина) Степановна
Место рожденияд. Кумыры, Большеулуйского района, Красноярского края
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти24.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928
д. Кумыры, Большеулуйского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
25.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич
г. Ачинск, Красноярского края
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Нечепуренко Галина Ильинична
Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич
Г. Ачинск
Рождение ребёнка
29.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич
Г. Ачинск
Смерть
24.07.2009
Омская обл., пос. Ключи