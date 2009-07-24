Максюта (Ускова) Ирина (Арина) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максюта (Ускова) Ирина (Арина) Степановна

Место рождения

д. Кумыры, Большеулуйского района, Красноярского края

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

24.07.2009

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: Усков Степан (Стефан) Сазонович

Мать: Ускова Елизавета Ермиловна

д. Кумыры, Большеулуйского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
25.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич

г. Ачинск, Красноярского края
Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Нечепуренко Галина Ильинична

Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич

Г. Ачинск
Рождение ребёнка
29.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максюта Илья Никитич

Г. Ачинск
Смерть
24.07.2009
Омская обл., пос. Ключи
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