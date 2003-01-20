Хорошев Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1948
Дата смерти20.01.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948
Отец: Хорошев Михаил Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1974
Сын: Хорошев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1978
Мать ребёнка: Хорошева Любовь Михайловна
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
20.01.2003