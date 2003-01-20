Хорошев Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошев Виктор Михайлович

Хорошев Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1948

Дата смерти

20.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1948

Отец: Хорошев Михаил Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошева Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
04.06.1974

Сын: Хорошев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1978

Сын: Хорошев Павел Викторович

Мать ребёнка: Хорошева Любовь Михайловна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
20.01.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.