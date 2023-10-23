Соколова Синклитикия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Синклитикия Андреевна

Соколова Синклитикия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Соколов Александр Платонович

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Апполинария Платоновна

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Соколов Иван Платонович

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Соколов Дмитрий Платонович

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Александра Платоновна

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Соколов Михаил Платонович

Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Платон Васильевич

Смерть
После 1916
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close