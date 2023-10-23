Соколова Синклитикия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Соколов Александр Платонович
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Апполинария Платоновна
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Соколов Дмитрий Платонович
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Александра Платоновна
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Соколов Михаил Платонович
Отец ребёнка: Соколов Платон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916