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Наймушина Меланья Карпова

Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Наймушин Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Наймушин Козьма Анисимов

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ефросинья Кузьмина

Отец ребёнка: Наймушин Козьма Анисимов

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Наймушин Варфоломей Кузьмин

Отец ребёнка: Наймушин Козьма Анисимов

Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Козьма Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шушерской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762