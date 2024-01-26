Тушева акилина прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева акилина прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Тушев прохор филатов

Мать: Тушева наталья сафроновна

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