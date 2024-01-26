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Тушева акилина прохоровна
Тушева акилина прохоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Женский
Отец
Тушев прохор филатов
1819 г.р.
Мать
Тушева наталья сафроновна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Тушев прохор филатов
Мать:
Тушева наталья сафроновна
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