Серая Ксения Павловна
женский, родилась 1901
умерла Неизвестно
Дети
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Серый Павел Захарович1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серый Захар Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серый Захар Антонович
Рождение ребёнка
31.12.1923
Сын: Серый Яков Захарович
Отец ребёнка: Серый Захар Антонович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Серый Захар Антонович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно