Серая Ксения Павловна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серая Ксения Павловна

Автор
СЗ
Зинец С.

женский, родилась 1901

умерла Неизвестно

Дети
Серый Яков Захарович31.12.1923 г.р.
Серый Павел Захарович1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серый Захар Антонович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серый Захар Антонович

Рождение ребёнка
31.12.1923

Сын: Серый Яков Захарович

Отец ребёнка: Серый Захар Антонович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
1925

Сын: Серый Павел Захарович

Отец ребёнка: Серый Захар Антонович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

Похороны
Неизвестно
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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