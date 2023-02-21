Суворова (Клинникова) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1976
Сын: Клинников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Клинников Александр Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинников Александр Александрович
Отец ребёнка: Клинников Александр Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно