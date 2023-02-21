Суворова (Клинникова) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Клинникова) Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1976

Сын: Клинников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Клинников Александр Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Александр Александрович

Отец ребёнка: Клинников Александр Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинников Александр Витальевич

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