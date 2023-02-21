Костылева (Ботыгина) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1887 ст.
Дата смерти08.12.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1887 ст.
Отец: Ботыгин Фёдор Тимофеевич
Мать: Ботыгина Марфа Ивановна
Бракосочетание
04.11.1909
Рождение ребёнка
1911
Сын: Костылев Александр Павлович
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Костылев Фёдор
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
нет данных
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Костылева Антонида
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
Рождение ребёнка
15.10.1918
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ядовина Екатерина
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фефилова Надежда
Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович
Смерть
08.12.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область