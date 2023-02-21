Костылева (Ботыгина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылева (Ботыгина) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1887 ст.

Дата смерти

08.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1887 ст.

Отец: Ботыгин Фёдор Тимофеевич

Мать: Ботыгина Марфа Ивановна

Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Костылев Павел Максимович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Костылев Александр Павлович

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Костылев Фёдор

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
нет данных
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Костылева Антонида

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Костылев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ядовина Екатерина

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фефилова Надежда

Отец ребёнка: Костылев Павел Максимович

Копеецкая, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
08.12.1955
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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