Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Достовалов Максим Васильевич
Достовалов Максим Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Курган
, город Курган, Курганская область
Дата рождения
02.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Достовалов Василий Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Достовалова (Мерзлякова) Татьяна Андреевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2019
Отец:
Достовалов Василий Сергеевич
Мать:
Достовалова Татьяна Андреевна
Курган
, город Курган, Курганская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия