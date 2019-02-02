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Достовалов Максим Васильевич

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Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

02.02.2019

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2019

Отец: Достовалов Василий Сергеевич

Мать: Достовалова Татьяна Андреевна

Курган, город Курган, Курганская область
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