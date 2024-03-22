Певень Евтропий Трофимович
Место рождения
Дата рождения03.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885
Рождение ребёнка
20.11.1905
Дочь: Петриченко Мария Евтроповна
Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Елена Евтроповна
Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурзина Нина Евтроповна
Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андрющенко Вера Евтроповна
Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна
Смерть
Неизвестно