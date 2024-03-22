Певень Евтропий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певень Евтропий Трофимович

Место рождения

Владимировка, Чернігівська область

Дата рождения

03.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1885

Отец: Певень Трофим Карпович

Мать: Певень Прасковья Филипповна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.11.1905

Дочь: Петриченко Мария Евтроповна

Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Певень Иван Евтропович

Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Елена Евтроповна

Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурзина Нина Евтроповна

Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андрющенко Вера Евтроповна

Мать ребёнка: Певень Домникия Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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