Schmidt - Шмидт Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1968
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Unknown Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Unknown Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Unknown Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Unknown Лилия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1968