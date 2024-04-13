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Schmidt - Шмидт Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Schmidt - Шмидт Фридрих - Федор Богданович

Мать: Schmidt - Шмидт (Schreiner) Emilie v. Johann Georg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Unknown Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Unknown Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Unknown Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Unknown Лилия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1968

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