Герасимова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти03.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Герасимова Александра Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
16.06.?
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович
Смерть
03.10.2011