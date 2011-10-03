Герасимова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

03.10.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
08.03.?

Дочь: Герасимова Александра Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
16.06.?

Сын: Герасимов Олег Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр Петрович

Отец ребёнка: Герасимов Петр Владимирович

Смерть
03.10.2011
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