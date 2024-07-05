Ломтев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛомтев Иван

Ломтев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1896 г.р.
1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агриппина Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: (Ломтева) Наталия

Мать ребёнка: Агриппина Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1902

Сын: Ломтев Василий

Мать ребёнка: Агриппина Федоровна

Коломна, Коломенский, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.