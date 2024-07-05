Ломтев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломтев Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: (Ломтева) Наталия
Мать ребёнка: Агриппина Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1902
Сын: Ломтев Василий
Мать ребёнка: Агриппина Федоровна